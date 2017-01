"Amici", eliminato brano dei Carboidrati

10:38 - Colpo di scena in vista della fase finale di "Amici", in onda su Canale 5 dal 29 marzo in prima serata. La band Carboidrati aveva presentato l'inedito "Questi Uomini", un brano scritto da un amico - così disse il frontman Pasquale - e rimaneggiato. La produzione del programma però ha eliminato la canzone dalla piattaforma Spotify perché non inedito. Pare la canzone sia stata interpretata diverso tempo fa in dialetto da un'altra interprete.

Il punto è che la band si era presentata ai provini durante questa estate proprio con "Questi uomini", poi durante una sfida l'hanno ufficialmente cantata come un loro inedito, rimaneggiato e appartenente a un loro amico. Ma le notizie sul Web corrono veloci e l'interprete che aveva già cantato il pezzo ha segnalato l'anomalia alla produzione che così ha cancellato dalla piattaforma digitale il brano. A questo punto i Carboidrati, entrati nella Squadra Bianca, dovranno scegliere un'altra canzone da presentare al serale.