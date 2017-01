"Amici": eliminati Giacomo e Miriam, brillano Miguel Bosé e Renato Zero

11:05 - Palla al centro, uno a uno. Così è finita con doppia eliminazione tra la Squadra Bianca, capitanata dal rapper Moreno, e quella Blu con al comando Miguel Bosé dopo la prima puntata del serale di "Amici", condotto da Maria De Filippi. Via il ballerino Giacomo e la cantante Miriam. A giudicarli Sabrina Ferilli, Gabry Ponte, Luca Argentero e il premio Oscar Matthew McConaughey. Intenso il duetto tra Bosé e Renato Zero sulle note di "Magari".

La prima manche del serale si è aperta con la prova corale di ballo dei Bianchi su "Bring me to life" degli Evanescence. Bosé ha contrapposto Giada su "If I Were A Boy" di Beyoncé in una versione riarrangiata più intima. Nulla da dire sulla voce cristallina della cantante dei Blu. Il secondo duetto della serata è stato sorprendente. Renato Zero e Miguel Bosé hanno cantato "Magari", un successo del cantautore romano, e hanno mostrato feeling raro. Un bel momento di musica. Deborah dei Bianchi ha poi interpretato "Oggi sono io" di Alex Britti. La giovane allieva ha regalato una sua versione, intensa e potente del difficilissimo brano in maniera convincente. Unica pecca la dizione. Le due Squadre si sono confrontante alternandosi in "Somebody To Love" dei Queen. I Dear Jack, tra le sorprese di questa edizione con possibile podio alla finalissima, hanno proposto "Margherita" di Riccardo Cocciante. Una prova certamente non facile e forse la canzone non era nelle corde di Alessio e del suo gruppo. Per quanto riguarda il ballo si sono esibiti Federica dei Bianchi con una coreografia sensuale anche se Sabrina Ferilli le ha consigliato di entrare più nella parte. Variazione di classico da "Il Corsaro" per Oscar dei Blu. Sono i Bianchi a vincere la prova e la prima manche. A questo punto è stato indicato il nome del ballerino Giacomo Castellana per l'eliminazione tra i Blu.



La seconda manche si è caratterizzata per i duetti. I Modà hanno cantato sia con la band Dear Jack ("Tappeto di fragole") che con Giada ("La sua bellezza"). Deborah ha duettato in "I’m outta love" proprio con Anastacia. Nick sull'evergreen "When a man loves a woman" al pianoforte ha mostrato sicurezza ma uno stile non in linea con la musica di oggi. La band Carboidrati ha proposto "Alla fiera dell’est" di Branduardi, senza particolare guizzo. Stupefacenti Giada e Denny dei Blu su "Give Me Everything" di Pitbull. Per la danza le esibizioni hanno visto la contrapposizione di Oscar e la crew Knef su "Come with me" di Puff Daddy. Lorenzo si è scatenato su "Tanto, tanto, tanto" di Lorenzo Jovanotti. Infine Vincenzo dei Bianchi ha ballato latino-americano su "Candy" di Robbie Williams. Christian ha risposto con "Formidable" di Stromae. Nella seconda manche hanno spiccato i Blu e ad uscire è la cantante Miriam Masala della squadra avversaria.



Checco Zalone mattatore assoluto tra musica e canto ha anche rivisitato in maniera ironica il personaggio di Jep Gambardella de "La Grande Bellezza". La prima puntata ha totalizzato 4.600.000 telespettatori per uno share del 21.17%.