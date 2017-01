"Amici": ecco le squadre Bianca e Blu

08:47 - E' ancora avvolto nel mistero il nome del direttore artistico della Squadra Bianca di "Amici". L'ex Emma ha svelato però i nomi prescelti di cantanti e ballerini dal coach tramite dei messaggi pervenuti in trasmissione. Riconfermato Miguel Bosé per la Squadra Blu. Per il serale del 29 marzo su Canale 5 i giudici sono Gabry Ponte e Luca Argentero. Sconosciuto ancora il terzo nome. Tornerà Sabrina Ferilli o ci sarà un nuovo volto?

Dunque Emma durante la prima puntata della fase finale di "Amici" farà il passaggio di consegne a colui che sarà il nuovo direttore artistico dei Bianchi. Tante le ipotesi in campo e c'è chi vocifera possa essere Moreno, che peraltro lancerà il nuovo disco "Incredibile" il primo aprile. Il rapper in ogni caso è atteso come ospite per duettare con uno dei finalisti. Outsider potrebbe essere anche Francesco Sàrcina, reduce dal Festival di Sanremo, che ha partecipato come giudice di una sfida durante il pomeridiano e ha dimostrato di avere dei buoni tempi televisivi, oltre al carisma. Non resta che aspettare ancora qualche giorno.



Intanto questi i finalisti suddivisi in due fazioni. Per la Squadra Bianca i ballerini sono Lorenzo Del Moro, Federica Rigoli, Vincenzo Durevole che è esperto di ballo latino-americano, e la crew Knef.



I cantanti sono Deborah Iurato dalla voce potente ma appare quasi fredda nell'interpretazione, durante il serale saprà poi dimostrare la sua crescita artistica. La band Carboidrati che eseguono i brani quasi sempre con lo stesso arrangiamento, Paolo Macagnino che mostra di avere personalità, e Miriam Masala con una voce riconoscibile e buona carica interpretativa.



I ballerini della Squadra Blu di Bosé sono: Christian Pace, il cubano Oscar Valdes Carmenates e Giacomo Castellana. I cantanti sono Giada Agasucci, Sara Mattei, Nick Casciaro che quest'anno ha avuto diversi scontri con Rudy Zerbi, il rapper Dennis La Home, e la band Dear Jack che ha buone chance per aggiudicarsi un posto nel podio dei primi tre.



La puntata di sabato 15 marzo ha messo a segno 3.573.000 telespettatori pari a 22.29% di share.