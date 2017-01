"Amici 13", semifinale con Christian De Sica

09:22 - "Amici 13" entra nel vivo con la semifinale condotta da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 in prima serata domenica 25 maggio. In gara per la Squadra Bianca di Moreno: Deborah e Vincenzo. Per i Blu di Miguel Bosé ci sono i Dear Jack e Christian. Solo tre di loro vanno alla finalissima di martedì 27 maggio. Christian De Sica è il quarto giudice con Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Gabry Ponte. Ospiti musicali Cristiano De André e Annalisa.

Annalisa ha appena pubblicato il suo nuovo singolo "Sento solo il presente", frutto del connubio artistico con Kekko dei Modà. Il brano è un'anticipazione del prossimo lavoro in studio di Annalisa che vedrà l’intera produzione artistica affidata a Kekko e a Kikko Palmosi, storico produttore dei Modà.



Cristiano De André quest'anno è stato tra i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo con "Il cielo è vuoto" (di Diego Mancino e Dario Faini con la collaborazione di Cristiano De André) e "Invisibili". Entrambi i brani sono stati pubblicati in "Come in cielo così in guerra (Special Edition)", la riedizione dell'album di Cristiano uscito la scorsa primavera.