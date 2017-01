"Amici 13": scintille tra Moreno e Miguel Bosé, eliminato il ballerino Lorenzo

10:43 - Resta ancora alta la tensione tra la Squadra Bianca e Blu di "Amici 13". Moreno non accetta un giudizio di Miguel Bosé sulla sua rivisitazione di "Don't Cry For Me Argentina" ("troppo forzata") e i due coach arrivano ai ferri corti. Tra gli speciali duetti della serata spicca quello di Giorgia con Deborah, che lancia la cantante dei Bianchi dritta verso la finalissima. Moreno perde un suo allievo, viene eliminato il ballerino Lorenzo.

PRIMA MANCHE: SCINTILLE TRA BOSE' E MORENO - La prima manche si apre con Moreno che lancia i suoi cantanti dei Bianchi Paolo e Deborah che duettano con Gigi D'Alessio (“Quanti amori”, “Tu che ne sai”, “Ora”). E' una prova comparata dunque per i Blu arriva Umberto Tozzi (“Gloria”, “Ti amo”, “Tu”). Un confronto più convincente a favore dei Blu con i brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Giada interpreta senza sbavature “Una poesia anche per te” di Elisa. Moreno schiera la sua Deborah per il duetto con il coach. La canzone prescelta per il mash-up rap è “Don't Cry For Me Argentina”, la parte rap scritta da Moreno è incentrato sul tema della crisi. Scintille con Miguel Bosé che ha trovato questa scelta "forzata" ma il giovane coach ha difeso le sue motivazioni. I Dear Jack rivisitano "Knockin' On Heaven's Door" di Bob Dylan in maniera più che convincente. Nick entra in campo con “Blue Suede Shoes” di Elvis, un po' troppo sopra le righe. Efficace invece il duetto dei Bianchi tra Paolo e Deborah su “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC. A loro Bosé contrappone Alessio dei Dear Jack con Giada su “The Prayer” di Celine Dion e Andrea Bocelli ma il risultato è inferiore rispetto ai Bianchi.



Per il Ballo Lorenzo e Vincenzo per i Bianchi hanno aperto la manche sulle note di “CandyMan” di Christina Aguilera. Vincenzo con la sua partner poi si è cimentato nella sua disciplina di latino-americano su “Tous Les Memes" di Stromae.



SECONDA MANCHE: GIORGIA LANCIA DEBORAH VERSO LA FINALE, LORENZO ELIMINATO - Moreno schiera subito Deborah con “Think” di Aretha Franklin che esegue perfettamente sempre secondo il suo stile misurato, sfoderando tutta la sua voce. Nick per il duetto con il coach canta “Bambù” con Miguel Bosé tra movenze sexy e ammiccamenti. Un bel momento di show con un grande artista internazionale. Per il duetto con ospite dei Blu entrano in scena Luca Carboni con Alessio dei Dear Jack in una appassionata versione di “Vieni a vivere con me”. Moreno contrappone il duetto con ospite di Deborah con Giorgia prima con “Pregherò” poi con “Quando una stella muore”. Nick al termine di “You are so beautiful” di Joe Cocker si commuove. Paolo mette tutta la sua (eccessiva) carica per “Roadhouse Blues" dei Doors. Deborah propone il suo inedito “Danzeremo a luci spente” e lo stesso fanno i Dear Jack con "Domani è un altro film". Nella contrapposizione la band ha sicuramente il brano più radiofonico. In ballottaggio per l'eliminazione finiscono Lorenzo e Nick, quest'ultimo ha la meglio e dunque il ballerino abbandona il talent.



Per la danza sul palco prima Christian dei Blu con una rivisitazione di Alice nel Paese delle meraviglie” con le coreografie di Giuliano Peparini. Vincenzo in un passo a due su “Granada”.



IL RITORNO DI GREGGIO-IACCHETTI E L'ARRIVO DI DEBORA VILLA - Ricco spazio comico per la quinta puntata tra graditi ritorni e arrivi speciali. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono apparsi nei panni dell’agente dei vip Von Greggen e della showgirl Enzinà che esce di scena cadendo da una carriola. Debora Villa invece interpreta un monologo sulle fiabe che hanno accompagnato la nostra infanzia e si fa simpaticamente “palpeggiare” da Luca Argentero.



AUDITEL: 4.377.000 TELESPETTATORI E 19.38% DI SHARE - La puntata del sabato totalizza 4.377.000 telespettatori col 19.38% di share. Sul target commerciale 15-34 anni "Amici" vola al 27.48% di share, triplicando il risultato di "Ti lascio una canzone" (8.72% di share).