"Amici 13", Sara Mattei: "Riparto dai Frammenti di me"

10:47 - Sara Mattei ha già metabolizzato, anche se con qualche fatica, l'esperienza ad "Amici 13". Poi ha incontrato il collega e produttore Daniele Vit con cui sta collaborando per un disco di inediti. Nel frattempo però Sara ha deciso di pubblicare un Ep di cover "Frammenti" da "Can't old us" a "All of me". Un progetto nato di "pancia": "Il fatto di essere se stessi, è una cosa che va a tuo favore", spiega Sara a Tgcom 24.

Cosa è successo dopo la tua uscita da "Amici"?

La mia uscita dal programma, in realtà, è stata abbastanza dura, perché ovviamente dopo aver vissuto tanti mesi una realtà così differente, tornare poi alla normalità non è facile. E' stato strano risvegliarmi nel mio letto il giorno dopo, e per un periodo sembravo impazzita. Era strana la sensazione che si provava a non indossare più dopo 5 mesi il microfono che avevamo addosso noi concorrenti durante il giorno. Naturalmente dopo poco mi sono fatta forza e ho cercato di mettere in pratica tutto quello che mi avevano insegnato, ho riempito il mio bagaglio di tutte le esperienze, gli insegnamenti, e ho iniziato a camminare con le mie gambe. Ho avuto la fortuna poi un giorno di ricevere una chiamata da Daniele Vit, e abbiamo iniziato a lavorare insieme su alcuni progetti molto interessanti!



Come è nato il progetto "Frammenti"?

L'idea del progetto è venuta molto di getto. Stavamo in studio a registrare i provini dei primi inediti e ci siamo detti: "Perché non fare nel frattempo un Ep di cover che rappresentano me ed in parte la mia esperienza ad Amici? Anche perché, volendo cercare di creare un percorso d'inediti che non passi inosservato, ci vuole del tempo, ma non volevo far aspettare i ragazzi e le ragazze che mi seguono.



Perché hai scelto proprio questi brani?

Ho scelto questi brani perché ognuno mette in risalto un lato di Sara. La cosa più importante per un artista secondo me, è essere 'trasparente' di fronte a chi lo stima, chi lo segue, chi lo ascolta. Il fatto di essere se stessi, è una cosa che va a tuo favore, sempre, e in questo Ep ci sono appunto tante cose che raccontano chi è Sara realmente, proprio perché oltre alla ragazza che canta Raggamuffin c'è anche altro!



Cosa dobbiamo aspettarci dal tuo album di inediti?

Insieme a Daniele Vit stiamo cercando il percorso giusto da affrontare. La cosa principale è utilizzare le proprie capacità e seguire la propria indole, cercando appunto di tirare fuori un prodotto credibile e serio. E' importante anche scrivere i propri pezzi, perché gli altri non sanno chi sei, cosa pensi e cosa provi. Per questo uscita da 'Amici' ho iniziato a scrivere dei brani, cosa che non facevo prima, cercando di esprimere un po' il mio pensiero, quello che ho passato e quello che sto vivendo. Fino ad ora ne abbiamo preparati tre, e spero che presto, io possa far uscire il mio cd di inediti.



Che ne pensi della vittoria di Deborah?

Penso che Deborah abbia un grande potenziale e ovviamente oltre a questo credo sia una ragazza semplice con la quale ho legato molto all'interno del programma visto che abbiamo condiviso la stanza d'albergo durante tutta la fase del pomeridiano.



Ti aspettavi il suo trionfo?

Se devo essere sincera, non mi aspettavo la sua vittoria, ma non perché metto in discussione il suo talento, assolutamente, ma solamente perché al di fuori vedevo che i Dear Jack erano sempre in vetta alle classifiche e nei gradimenti dei fan di Amici. Detto ciò, sono felicissima per lei e sono contenta che si stia godendo questo periodo della sua vita a pieno!



Con chi sei rimasto in contatto dei tuoi ex Amici?

Sono rimasta in contatto con tutti tranne che con i rapper con le dita nel naso (Denny Lahome, ndr).