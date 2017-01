"Amici 13", Raoul Bova giudice speciale

09:04 - Quarto giudice speciale di "Amici" è Raoul Bova. L'attore sarà al fianco di Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Gabry Ponte per la settima puntata, condotta da Maria De Filippi e in onda sabato 10 maggio in prima serata su Canale 5. Ospiti musicali sono Massimo Ranieri e Mario Biondi.

Durante la serata Gabry Ponte sarà protagonista di una sorpresa: il produttore torinese abbandonerà momentaneamente i panni di giudice, per indossare quelli di dj.



A lottare per un posto nella finale del talent show, tra le fila dei Bianchi capitanati da Moreno ci sono la cantante Deborah e il ballerino di latino americano Vincenzo. La Squadra Blu di Miguel Bosé può contare sul ballerino di danza moderna Christian, i cantanti Nick, Giada e la band Dear Jack.



Intanto la produzione Fascino è già al lavoro per la quattordicesima edizione di "Amici", sono infatti aperti i casting per scovare i talenti che entreranno nella scuola più famosa d'Italia.