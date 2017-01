"Amici 13": Miguel Bosé commosso, Moreno si arrabbia, via Carboidrati e Oscar

10:45 - Serata infuocata e ricca di sorprese ad "Amici 13": il momento comico con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Stefano Accorsi perfetto quarto giudice, Miguel Bosé si commuove per le parole di affetto di Sabrina Ferilli verso i suoi nonni e gli anziani. Tra i duetti brillano Emma con i Bianchi e Marco Mengoni con i Blu. Eliminati la band Carboidrati e il ballerino Oscar. Il coach Moreno si arrabbia per alcuni fischi, dopo l'uscita dei Carboidrati.

PRIMA MANCHE: BRILLANO EMMA E MENGONI, ELIMINATI I CARBOIDRATI - Moreno lancia nella prima manche subito un duetto con ospite: Emma Marrone (pronta per volare a Copenaghen all'Eurovision Song Contest il 10 maggio) canta la sua hit "Calore" con Deborah. L'ex coach dei Bianchi sfodera la sua carica e il pathos anche con Paolo in "Cercavo Amore". Poi l'esplosione su "Amami", una delle canzoni più belle del repertorio della cantante. Ma i Paolo e Deborah rimangono decisamente in ombra rispetto a Emma. Bosé non si tira indietro e manda avanti Alessio dei Dear Jack con Marco Mengoni sulla bellissima "In un giorno qualunque", "Pronto a correre" è stata eseguita con Giada, infine "L'essenziale" con tutti e due i concorrenti dei Blu. "Nasco da altre parti ma qui mi sento sempre a casa", ha detto poi Mengoni al termine delle esibizioni. Nick si cimenta con l'esibizione singola di canto a suo agio sulle note dell'evergreen "Sway" nella versione di Michael Bublé. Il cantante dei Blu rimane comunque artisticamente poco moderno. "Anche un uomo" di Mina è stata interpretata da Deborah, anche in questo caso buona esecuzione che non aggiunge né toglie alla bellezza della canzone. La band Carboidrati canta "Dormi e sogna" degli Avion Travel, riproponendola nel loro stile e riarrangiandola in modo uguale come tutti gli altri brani sino ad ora proposti. Bosé contrappone i Dear Jack con "Pensiero" dei Pooh. Non c'è paragone la seconda band è una spanna sopra i Carboidrati per stile e anche per l'interpretazione che danno della celebre canzone. La Squadra Bianca perde e i Carboidrati escono fuori dal talent.



Per la danza i Bianchi schierano il ballo di squadra di Lorenzo e Vincenzo, sulle note della ballad pop "Unconditionally" di Katy Perry. Poi Bosé mette in campo Christian con la coreografia "Tempesta di mare" di Vivaldi. “Spalle al muro” di Renato Zero caratterizza la coreografia dei Blu Christian e Oscar. Moreno schiera poi Lorenzo per la singola di ballo su “La differenza tra me e te” di Tiziano Ferro.



MORENO FISCHIATO, SI ARRABBIA - I supporter dei Carboidrati fischiano Moreno per aver salvato Paolo e non la band. Ma il coach non ci sta e si alza: “Sono stato il primo fan dei Carboidrati dal giorno in cui sono venuto qui, li ho scelti in squadra e non ho mai avuto alcun dubbio nello sceglierli. Sono convinto che Pasquale abbia due pippe così e che avrà successo fuori da qui”. Maria De Filippi ed Emma cercano di stemperare gli animi.



SECONDA MANCHE: LA RIVINCITA DI MORENO E OSCAR VIENE ELIMINATO - Moreno schiera subito Paolo che canta "Moves Like Jagger" dei Maroon 5 con Christina Aguilera, brano non facile ma eseguito più che dignitosamente. Il coach dei Bianchi schiera poi se stesso con Deborah sulle note di “Sempre Sarai”, singolo del rapper con Fiorella Mannoia. Bosé risponde con Giada su “E non finisce mica il cielo” di Mia Martini, brano tra i più difficili proposti nella serata ed eseguita in maniera “urlata”, non con il giusto pathos. Bosé schiera Nick per il duetto con ospite con il tenore e il direttore d'orchestra Placido Domingo in “What A Wonderful World” di Louis Armstrong e “Besame Mucho”. Deborah torna sulla scena con “I Have Nothing” di Whitney Houston con qualche imprecisione. Brano inedito per i Dear Jack con “Domani è un altro film”, brano molto radiofonico e con del potenziale. Maria De Filippi rivela che proprio la band ha avuto cinque proposte discografiche, tre sono arrivate per Deborah e per Nick due. Vincono i Bianchi e viene eliminato il ballerino Oscar dei Blu.



Il ballerino Oscar viene schierato da Bosé per il classico su “La Bayadère”, Vincenzo dei Bianchi in versione vintage balla su "I've Got You Under My Skin" di Frank Sinatra. “L'anima vola” di Elisa accompagna l'esibizione di Christian. A seguire l'esibizione singola di ballo di Vincenzo con la rumba su "Overjoyed" di Stevie Wonder.



EZIEN VON GREGGEN E ENZINA' SUPERSTAR - Ad aprire la serata il manager Ezien von Greggen (Ezio Greggio) e la grande star internazionale Enzinà (Enzo Iacchetti) che propone alcuni piccoli "bonsai" musicali per poi cimentarsi nell'assolo di classico "Il decesso del cornacchione" con tanto di scarpa scivolata in testa.



MIGUEL BOSE' SI COMMUOVE - Al termine dell'esibizione di Oscar e Christian su “Spalle al muro” di Renato Zero, la giurata Sabrina Ferilli ha elogiato il momento coreografico perché ha un messaggio: “Io conservo un ottimo rapporto con i miei nonni e credo che le persone anziane non siano il passato ma il futuro”. E in quel momento il coach dei Blu si è commosso, girandosi dall'altra parte.



AUDITEL VINCENTE: 4.223.000 TELESPETTATORI E 19.80% DI SHARE - Quarto successo consecutivo per Maria De Filippi e "Amici 13". Sabato 20 aprile ha messo a segno 19.80% di share pari a 4.223.000 telespettatori. Sul target commerciale 15-34 anni il talent show svetta al 29.60% di share lasciando oltre 20 punti di share più in basso la finale di “Ti Lascio una Canzone”