"Amici 13", fuori il favorito Nick

09:22 - Era il preferito del giudice Sabrina Ferilli che ha sempre apprezzato la sua profonda voce, era uno dei favoriti alla finalissima eppure il cantante della Squadra dei Blu Nick non ce l'ha fatta. Al confronto finale con il ballerino dei Bianchi Vincenzo ha perso. Un duro colpo per Miguel Bosé ormai quasi sicuro di avere Nick almeno in uno dei tre posti per la vittoria finale.

Dunque a correre per la vittoria finale sono rimasti in cinque: due talenti (Vincenzo e Deborah) per i Bianchi di Moreno e tre (i Dear Jack capitanati da Alessio, Giada e Christian) per i Blu di Bosé.



"Amici" vince ancora con 4.307.000 telespettatori e 21.38% di share si aggiudica il miglior risultato della serata che consente alla Rete ammiraglia Mediaset di conquistare le fasce di prima (18.16% di share, 4.128.000 spettatori) e seconda serata (21.06% di share, 2.659.000 telespettatori). Sul target giovane "Amici" mette a segno una share del 25.76% (sul target 15-34 anni).