"Amici 13": fuori Federica e la crew Knef, il giudice Gabriel Garko balla un sexy tango

10:52 - Se la scorsa settimana al serale di "Amici 13" Moreno e la Squadra Bianca hanno eliminato in un sol colpo due componenti dei Blu, Sara e Denny, ecco che l'antagonista Miguel Bosé si è preso la sua rivincita. Escono dal talent la ballerina Federica e la crew Knef. Tra i grandi duetti spiccano Elisa con Alessio dei Dear Jack. Gabriel Garko, giudice speciale, scalda l'atmosfera con un sexy tango per lanciare il film tv Mediaset "Rodolfo Valentino".

IL GIUDICE GABRIEL GARKO IN UN SEXY TANGO - L'ingresso di Gabriel Garko, quarto giudice speciale, in studio ha scaldato l'atmosfera. L'attore si è presentato prima a torso nudo e poi ha ballato il tango con alcune ballerine. Garko ha presentato così il film tv “Rodolfo Valentino - La Leggenda”, in onda su Canale 5 il 16 e il 17 aprile in prime time.



PRIMA MANCHE: ELISA DA' LA VOLATA AI DEAR JACK, ESCE LA CREW KNEF - “Sono stato ferito profondamente e non succederà mai più. Sono vestito di bianco perché il migliore dei Bianchi è nella Squadra Blu e sono io”, così Miguel Bosé ha risposto alla sfida di Moreno aprendo la prima manche. Per il canto si sono esibiti prima i componenti dei Blu Giada, Nick e Alessio dei Dear Jack su “Viva la vida” dei Coldplay. Impasto di tre voci diversissime tra loro, l'unico che è sembrato più in sintonia con l'essenza del brano è sembrato Alessio. Gianni Morandi ha duettato con Deborah dei Bianchi in “Solo insieme saremo felici” mentre Elisa con Alessio dei Dear Jack ha cantato “Eppure sentire” e “Anche se non trovi le parole”. Quest'ultimo è stato un bel momento musicale connotato dall'evidente feeling dei due. Paolo dei Bianchi poi ha cantato “These Boots Are Made for Walkin” nella versione dei Planet Funk. Nick ha messo alla prova le sue capacità vocali con “Amazing Grace” con coro gospel. Voce profonda e un po' soul, il brano era adatto alla sensibilità del cantante dei Blu.



Il ballo ha visto protagonisti Vincenzo con la sua partner Giovanna sulle note di “Blurred Lines” di Robin Thicke con Pharrell Williams. Prova comparata tra la crew Knef a tutta break dance e Christian che si è cimentato con il “girling”, il ballo sui tacchi. La corale di ballo dei Blu è stata con Oscar e Christian al centro della favola di “Pinocchio”. Poi il ballo di squadra per i Bianchi e Federica non ha potuto ballare per una distorsione al collo, sul palco dunque si sono esibiti Vincenzo e Lorenzo. Ad uscire è la crew Knef, dopo la vittoria dei Blu.



SECONDA MANCHE: DUETTO INTENSO TRA ALESSANDRA AMOROSO E NICK, ELIMINATA FEDERICA - Deborah si è cimentata con “Proud Mary”, un classico del repertorio americano. La cantante l'ha eseguita con perfezione, forse troppa risultando un po' fredda. I Dear Jack al completo hanno proposto “Arriverà” dei Modà in modo convincente, mostrando la loro anima pop-rock. Dopo questa esibizione le loro quotazioni per la finalissima riprendono il volo. Il terzo duetto della serata è stato tra Francesco Renga e Paolo dei Bianchi sul brano sanremese “Vivendo Adesso”, scritto da Elisa. Paolo ha mostrato di saper render sua la canzone sfoderando una buona sicurezza vocale. Alessandra Amoroso invece ha duettato con Nick dei blu su “Difendimi per sempre”, un brano intenso che i due hanno reso in maniera solida e sicura. I Carboidrati hanno rivisitato, come sempre nel solo stile, “Cuccurucucù” di Franco Battiato. Alessio e Giada hanno duettato su “You've got a friend” per l'ultima prova della seconda manche



Christian ha aperto la seconda manche con la l'esibizione singola di ballo su “Un anno d'amore” di Mina, è stata riprodotta una scena di “Tacchi a spillo”. Per i Bianchi è subentrato Lorenzo al posto di Federica che non si è potuta esibire per problemi di salute. E' tornato a ballare di nuovo Christan - su “Albachiara” di Vasco - che proprio in questa puntata ha avuto la fortuna di potersi esibire più volte tra singole e prove corali. Infine si è esibito Lorenzo su “Beautiful That Way” di Noa. Al termine delle esibizioni vincono ancora i Blu e viene eliminata Federica dei Bianchi.



ASCOLTI: 4.328.000 TELESPETTATORI E 20.27% DI SHARE - La terza puntata di "Amici" ha messo a segno 20.27% di share pari a 4.328.000 telespettatori. Sul target commerciale 15-34 anni “Amici” svetta al 28.66% di share lasciando Rai Uno con la finale di "Ti lascio una canzone" con share del 8.67%