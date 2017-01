"Amici 13": finalissima con Dear Jack, Deborah e Vincenzo

10:31 - La tredicesima edizione del talent show "Amici" è giunta al termine. Maria De Filippi stasera conduce in diretta in prima serata su Canale 5 l'ultima puntata con tre finalisti: la cantante Deborah, la band Dear Jack e il ballerino di latino-americano Vincenzo già trionfatore del premio della categoria danza. Al vincitore 150mila euro, 50mila euro a chi si aggiudica il Premio della Critica. Ospiti musicali Giorgia, Elisa e Alessandra Amoroso.

Nel corso di 9 puntate della Fase Serale le due squadre si sono date battaglia. I Direttori Artistici Moreno per i Bianchi e Miguel Bosé peri Blu, come strateghi, hanno scelto le performance di puntata in puntata, decidendo di volta in volta quali talenti e quali prove schierare.

Già a metà percorso le major discografiche si sono interessate ad alcuni talenti in gara: Giada (per SonyMusic) e Nick (per Sugar) hanno ricevuto 2 proposte a testa. Presto esordiranno con il loro primo cd. I Dear Jack hanno ricevuto proposte da ben 5 etichette discografiche. La band ha scelto poi l'etichetta indipendente Baraonda. Il loro album d'esordio "Domani è un altro film - prima parte", curato da Kekko dei Modà e dal suo team, è primo nella classifica Fimi dei dischi più venduti della settimana. Deborah, contesa da 3 etichette discografiche, ha scelto SonyMusic per pubblicare il suo primo cd ”Deborah Iurato”, prodotto da Mario Lavezzi, oggi al quinto posto della classifica.