"Amici 13", Federica: "Ho tirato fuori la mia sensibilità"

09:23 - Federica Rigoli a soli 18 anni ha lasciato un segno ad "Amici 13", anche se infortunata. La ballerina dalla Sicilia si è ritrovata sul palco della scuola più famosa d'Italia. "E' stata una esperienza umana ed artistica straordinaria - dice a Tgcom24 - ho riscoperto la mia sensibilità e non nascondo la mia bellezza". Federica non si sbilancia sui pronostici del vincitore e si abbottona sulla vita privata: "Nessun flirt dentro la scuola". E fuori?

"Ancora oggi sono dispiaciuta per l'eliminazione perché a causa di un infortunio non sono riuscita a ballare - spiega Federica - è un po' come se non avessi chiuso in bellezza un lungo percorso dentro la scuola, che mi è servito moltissimo".



Cosa ti ha insegnato "Amici"?

E' stata un'esperienza importante per me sia dal punto di vista umano che artistico. Anzitutto ho imparato a contare fino a dieci prima di parlare e poi mi sono confrontata con persone che avevano un ampio bagaglio culturale.



Sei una persona diversa oggi?

Sì. Prima di entrare nella scuola ero forte, dura e schietta dovuto anche alle esigenze della vita che mi hanno portata ad assumermi grandi responsabilità dopo la separazione dei miei genitori. Avevo un lato sensibile nascosto che piano piano è venuto fuori, anche perché tutto d'un tratto nella scuola mi sono ritrovata sola davanti alla danza.



La maestra Celentano diceva che non mostravi mai la tua bellezza...

In parte aveva ragione. Fuori dalla scuola io sono una persona socievole e non timida ma è chiaro che in quella realtà mi sono trovata a confronto con persone che mi rendevano più timida e insicura.



Cosa accadrà adesso nella tua vita?

Anzitutto devo riprendermi dall'infortunio per continuare con la danza e poi il mio sogno sarebbe proprio lavorare con questa mia grande passione.



Ti piaceva qualcuno dei tuoi ex colleghi?

Non ho avuto nessun flirt dentro la scuola.



E fuori?

No comment.



Chi vincerà "Amici"?

Non mi sbilancio perché ci sono ottimi elementi in entrambe le squadre da Deborah a Nick. Auguro solo a loro un destino buono per tutti e che sia ricco di soddisfazioni.