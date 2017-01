"Amici 13" duetti esplosivi con Placido Domingo, Emma e Marco Mengoni

11:22 - Ancora duetti speciali per i protagonisti di "Amici 13", in onda in prime time sabato 19 aprile su Canale 5. Ospiti musicali sono Emma Marrone, Marco Mengoni e il tenore e direttore d'orchestra Placido Domingo. In giuria assieme a Sabrina Ferilli, Luca Argentero e al produttore Gabry Ponte c'è per la prima volta Stefano Accorsi. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti previsti nello spazio comico della quarta puntata del talent show.

La gara entra nel vivo con un testa a testa tra i Bianchi di Moreno e I Blu di Miguel Bosé. Quella di stasera è l'ultima puntata con doppia eliminazione.