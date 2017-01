"Amici 13" con Francesco Renga, Elisa, Alessandra Amoroso e Gianni Morandi

11:39 - Terzo appuntamento con il serale di "Amici", condotto da Maria De Filippi e in onda sabato 12 aprile in prima serata su Canale 5. Ad affiancare la giuria composta da Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Gabry Ponte, c'è Gabriel Garko, protagonista del film tv su Rodolfo Valentino il 16 e 17 aprile sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. A duettare con i ragazzi arrivano: Alessandra Amoroso, Elisa, Gianni Morandi e Francesco Renga.

Intanto la gara tra i Bianchi capitanati da Moreno Donadoni e i Blu di Miguel Bosè entra nel vivo. Sono rimasti in 12 a darsi battaglia per conquistarsi un posto in finale. Ad accompagnare le performance dei ragazzi nei duetti ci saranno Alessandra Amoroso, vincitrice dell’ottava edizione di "Amici" (attualmente in tour con "Amore Puro Tour") ed Elisa. La Squadra Bianca potrà contare su Gianni Morandi e Francesco Renga. L'ospite comico della serata è Giorgio Panariello, protagonista di un monologo a sorpresa.