"Amici 13" brilla con Ornella Vanoni, Loredana Berté, Antonello Venditti e Nek

09:10 - Il serale di "Amici 13", condotto da Maria De Filippi, entra nel vivo. La sesta puntata va in onda su Canale 5 in prima serata domenica 4 maggio e vede al centro di una prova comparata musicale due grandi dive della musica italiana: Loredana Berté e Ornella Vanoni. A duettare con i ragazzi anche Antonello Venditti e Nek. Quarto giudice speciale è Biagio Antonacci. Geppi Cucciari protagonista dello spazio comico.

Dunque Biagio Antonacci affiancherà la giuria storica del programma formata da Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Gabry Ponte nella valutazione dei sette talenti rimasti in gara per la vittoria: 4 per la squadra Blu di Miguel Bosè (i cantanti Giada e Nick, la band Dear Jack e il ballerino Christian) e 3 per la squadra Bianca capitanata da Moreno (i cantanti Deborah e Paolo e il ballerino Vincenzo).



A capitanare la Squadra Blu per la prova comparata di canto sarà Loredana Berté mentre per la Squadra Bianca ci sarà Ornella Vanoni. Si prevedono scintille e momenti di grande musica con due delle interpreti più famose e amate della musica italiana.