"American Idol", è morto a 35 anni il cantautore Michael Johns

10:42 - Sconcerto nel mondo della musica e della televisione. Michael Johns, Uno dei finalisti della settima stagione del talent show Usa "American Idol", è morto a 35 anni. A provocarne il decesso, secondo quanto riportato dalla rivista The Hollywood Reporter, è stata la formazione di un coagulo di sangue alla caviglia.

"Michael Johns aveva un talento incredibile - hanno dichiarato i produttori di American Idol - Siamo profondamente rattristati dalla notizia della sua morte. Era una parte della famiglia e ci mancherà davvero tanto. I nostri cuori e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e agli amici in questo momento difficile".



Una carriera iniziata a 18 anni, dopo il trasferimento in America grazie a una borsa di studio, un debutto da solista nel 2002, Michael Johns ha partecipato al talent show della Fox nel 2008. L'anno successivo ha pubblicato l'album "Hold Back My Heart" e nel 2012 un Ep intitolato "Love e Sex".