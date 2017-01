"Adamo cerca Eva", i concorrenti del reality naufragano nudi sull'isola deserta

09:41 - Basta speed-date e siti di incontri, il nuovo modo per incontrare l'anima gemella è naufragare nudi su un'isola deserta. In Olanda è infatti partito un nuovo reality dal titolo "Adamo cerca Eva" (Adam Zoekt Eva), in cui in ogni puntata una coppia di concorrenti viene lasciata senza vestiti addosso nell'Eden moderno di Mogo Mogo, al largo di Panama.

A commentare le gesta dei due piccioncini la modella Nicolette Kluijver che, nonostante in passato abbia posato nuda per Playboy, ha ammesso di trovarsi un po' a disagio e che durante le interviste con i concorrenti cercasse di "non guardare in basso". Lo show va in onda sul canale Rtl5 e al suo esordio ha registrato l'11,4% di share, un risultato che supera l'abituale media della rete.