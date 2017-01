"A Tutto Tino", parte il programma dedicato ai bimbi

13:13 - Su DeAJunior il 15 settembre (da lunedì a venerdì alle 20.00) parte "A tutto Tino", il primo programma del canale interamente condotto da due puppet: Tino, creato dal papà dei Muppets Jim Henson e Ciuffetto. Al loro fianco Andrea Pellizzari nel ruolo di “Andrea L'Aggiustatutto”, che si dedicherà al mondo degli animali.

"A Tutto Tino" racconterà cosa succede nella cameretta di Tino quando Tata Adriana Cantisani, proprietaria della casa sull'albero, non c'è. L'amico del cuore Ciuffetto arriverà tutti i giorni per giocare insieme e i due amici si rivolgeranno direttamente ai piccoli telespettatori a casa, complici dei loro giochi e dei loro scherzi. Tino e Ciuffetto fino a poco tempo fa non si conoscevano ma ora sono diventati grandi amici: Ciuffetto è spesso da solo perché sua mamma lavora e da buon "vicino di ramo" si cala giù e raggiunge la casa di Tino, per lui sempre aperta.



Ciuffetto e Tino condividono anche una grande passione: i "Dolls", una band musicale di cui sono grandi fan. I componenti della band su animeranno e faranno divertire i piccoli telespettatori cantando insieme a Tino e Ciuffetto. Nel programma ci sarà anche Andrea Pellizzari , nelle vesti questa volta di "Andrea l'Aggiustatutto". Si collegherà dai posti più insoliti, per far conoscere gli animali esotici: dalla giraffa all'elefante, dalla renna alla foca saranno tantissimi i nuovi amici che farà conoscere ai bambini. Ogni puntata si concluderà con il 'minutino', che permetterà ai bambini di riflettere sul tema della puntata.



In linea con il posizionamento di DeAJunior, il canale prescolare del network Kids di De Agostini Editore, "A Tutto Tino" racconterà quello che succede nel mondo della fantasia di due bambini, idealmente di 6 e 3 anni, quando gli adulti non ci sono.