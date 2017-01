Zanicchi a U&D: "Voglio farmi corteggiare"

13:58 - Ospite tra le coppie del trono over di Maria De Filippi per pubblicizzare il suo ultimo cd "In cerca di te", Iva Zanicchi si propone a sorpresa come corteggiatrice: "Vorrei tornare come concorrente, mi piacerebbe molto. Sai che bello? Mettersi là e dire: tu mi piaci, tu non mi piaci, tu puoi andare a casa. E' un occasione d'oro, di solito siamo noi che dobbiamo subire".