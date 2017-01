X Factor UK, Sam Bailey è la vincitrice

10:16 - Ai provini di "X Factor UK" si è presentata quasi senza trucco, con un abitino che di certo non le rendeva giustizia ma quando Sam Bailey ha aperto bocca per cantare ha stregato all'istante i giudici Louis Walsh, Sharon Osbourne, Gary Barlow e Nicole Scherzinger che si sono alzati in piedi ad applaudirla. La sua ascesa è stata inarrestabile e ha vinto la decima edizione del talent, un contratto discografico e aprirà il tour inglese di Beyoncé.

Sam Bailey ha vinto anche per la sua storia alle spalle. Sam è una guardia carceraria del Leicestershire, una contea dell'Inghilterra. E' sposata e mamma di due bambini. In passato ha anche lavorato sulle navi da crociera ma negli ultimi anni si è dedicata alla sua famiglia e al lavoro. Sam ha coltivato da sempre la sua passione per la musica fino a quando si è presentata ai provini del talent show per un'ultima chance.