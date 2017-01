X Factor, Matt Cardle: "Ho fatto l'escort"

18:12 - Il vincitore della settima edizione di "X Factor Uk" vuota il sacco sul suo passato. Matt Cardle in una intervista ha ammesso: "E' vero ho fatto l'escort per un breve periodo della mia vita. Ero giovane ed incapace". Poi ha aggiunto: "Non avessi fatto il cantante, mi sarebbe piaciuto fare film porno". Tutto è lecito - mediaticamente parlando - specialmente quando si ha un disco in uscita il 28 ottobre dal titolo "Porcelain".

L'idea di fare l'escort era nata dopo che Matt aveva chiacchierato con la sua compagna di allora, una spogliarellista. Così il cantante si è iscritto, pagando 75 sterline, ad un'agenzia online di gigolò che poi si è rivelata un bluff ed è rimasto a bocca asciutta. Nonostante tutto ad oggi Matt ripensa a quel periodo con una certa tenerezza per la sua ingenuità ma oggi ribadisce: "Il porno sarebbe stata un'opzione divertente".