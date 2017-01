Virginia Raffaele: "Striscia la Notizia, bellissima esperienza"

09:39 - Virginia Raffaele, co-conduttrice-imitatrice di "Striscia la notizia", assieme a Michelle Hunziker e poi con Gerry Scotti, dice addio al Tg satirico di Antonio Ricci per lasciare il posto a Piero Chiambretti. "Striscia è stata una bellissima esperienza, una palestra per me che non avevo mai fatto un quotidiano in diretta" ha detto.

"Dall'inizio mi hanno detto siamo come una famiglia e sono stati di parola. Partendo da Antonio Ricci a tutti i tecnici. Ho sentito affetto e stima e ho lavorato con grandi professionisti. Dell'ultima settimana mi è dispiaciuto non avere Michelle accanto, ma sono stato felice per lei per questo momento meraviglioso che sta vivendo, le auguro tanta felicità! Il Gabibbo è stato un ottimo padrone di casa, acari a parte, e con Gerry oltre ad essere stato un onore è stata una passeggiata di salute, ha talmente tanta esperienza che si andava in onda quasi non leggendo il copione. Grazie a tutti per l'affetto dimostratomi e in bocca al lupo ai prossimi conduttori".