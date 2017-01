Vecchioni a Lucignolo: "Ho sbagliato, ma i media hanno esagerato"

22:14 - Due mesi di condanna con pena sospesa, patente ritirata per altri 6 e 650 euro di multa. Vecchioni positivo all'alcol test racconta per la prima volta a Lucignolo 2.0 com'è andata quella sera di 3 anni fa. Per lui, un mix con conseguenze impreviste tra qualche calice di champagne e una medicina. Ma, sciroppo o no, secondo il cantautore tutti hanno esagerato: e alla fine Vecchioni ne approfitta e con Lucignolo si toglie un sassolino dalle scarpe rispondendo alle polemiche sui giornali e alle critiche piovute sul web: "Avrò fatto male i conti, un errore di calcolo tutto qui. Altro che ebbrezza da Nobel svanita alla prima curva come ha scritto qualcuno". Certo invece della cerimonia per il Nobel alla letteratura a Vecchioni è toccata un'aula di tribunale... e chissà che su questa storia prima o poi non ci scriva una canzone.