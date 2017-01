Uomini&Donne, Tina e Gianni litigano per il tronista

16:37 - Primi litigi nel salotto di Uomini&Donne. A scontrarsi però, non sono solo i corteggiatori agguerriti bensì i due opinionisti. Il primo a sbottare è Gianni Sperti, dopo l'ennesimo rimprovero di Tina Cipollari nei confronti del tronista Aldo. Tina affronta entrambi a muso duro per poi chiedere a Gianni:"Sei qui per commentare loro o per parlare di me? Perché di me non puoi permetterti di dire niente!".

La De Filippi placa la lite e si concentra sui corteggiatori. Anna si lamenta di Emanuele nelle esterne con gli altri eppure non riesce a mandarlo via. Camillo e Marco la guardano perplessi ma lei ribadisce quello già detto in esterna: non ha già scelto.



Aldo e Tommaso si rimbalzano sia Flavia che Alessia, incapaci di scegliere tra uno dei due. Che sia solo un'abile strategia? Le due negano ma Tina insinua e per una volta Gianni sembra essere d'accordo con lei.

Flavia scappa dallo studio in lacrime dopo aver confessato di non riuscire ad essere davvero se stessa davanti alle telecamere. Tommaso accusa il colpo e Aldo decide di non mollare: a lui Flavia piace e vuole andare avanti. Il problema pare essere un altro però: lei è realmente interessata a lui? Dagli sguardi di intesa con Tommaso il tronista moro sembra essere l'ultimo dei suoi pensieri...