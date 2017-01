Uomini e donne, rissa sfiorata tra Elga e Barbara

10:06 - Che le signore del trono "Over" di "Uomini e donne", Elga e Barbara, non si sopportassero era fatto risaputo ma che addirittura arrivassero quasi alle mani nessuno poteva immaginarlo. Eppure è successo. Barbara ha avuto una "soffiata" da una fonte anonima su un fatto grave che riguardava Elga che, invece, ha respinto tutte le accuse. Sono volate parole grosse e Maria De Filippi, con i signori in studio, ha cercato di placare gli animi.