Ultima puntata con i comici di "Colorado"

13:34 - Lunedì 9 dicembre ultimo appuntamento stagionale con "Colorado". Un’altra edizione di successo per lo show comico di Italia Uno che, in 12 puntate, ha raggiunto una media di 2.300.000 telespettatori e del 10% di share. Alla conduzione, il veterano Paolo Ruffini, affiancato da Lorella Boccia e Olga Kent. Venerdì 20 e 27 dicembre in onda "Colorado Remix”, due puntate dedicate ai momenti più esilaranti dell'edizione.

Sul palco i protagonisti dello show: per i più piccoli la magica apetta Nicoletta Nigro e la favola di Max Pieriboni e Francesca Macrì; Lesc Dubrov e Rino Ceronte in un divertente confronto tra europeo medio ed europeo dell'est; i PanPers con il loro momento mamme e il monologhista Alessandro Serra che se la prende con le domande stupide.



E ancora i grandi capisaldi di "Colorado": Gianluca Fubelli; Marco Bazzoni nei panni di Gianni Cyano; Pintus e il suo monologo sulle lettere a Babbo Natale e Pucci alle prese con la mania del gioco d’azzardo. Per finire in bellezza, i Gem Boy interpretano a loro modo la storia di "Colorado".