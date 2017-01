Tulisa tra doccia sexy e bikini

20:14 - Per Tulisa Contostavlos l'estate non finisce mai. L'ex giudice di "X Factor UK" è stata infatti immortalata sulle spiagge di Dubai con un bikini striminzito che a malapena riusciva a contenere il seno prosperoso. La provocante cantante inglese non si è risparmiata e davanti agli obiettivi dei paparazzi si è esibita in una doccia hot. Per la gioia dei fan.