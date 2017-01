Tori Spelling: "Hanno rubato il mio sex tape"

10:24 - Una della attrici più amate del telefilm cult "Beverly Hills 90210", Tori Spelling che interpretava Donna, vive nel panico dal 2009. In quell'anno, infatti, il computer del marito Dean McDermott è stato violato da un amico della coppia e il sex tape che Tori e Dean avevano girato per festeggiare San Valentino è scomparso. A rivelarlo è l'attrice stessa nel libro "Spelling It Like It Is".

"Abbiamo fatto quel sex tape per gioco - ha confessato Tori -. Mio marito voleva divertirsi un po' a San Valentino e mi ha proposto di girare un filmino un po' hot. Mi è piaciuto e così abbiamo conservato quella registrazione nel computer di Dean che però era sprovvisto di password". Dopo il furto il misterioso amico ha tentato di rivendere il sex tape presso i giornali scandalistici non riuscendoci. Ma che fine avrà fatto?