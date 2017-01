Tori Spelling finisce in ospedale per troppo stress

11:31 - Questo libro, in cui racconta di essere finita in disgrazia, per Tori Spelling è davvero importante. Rappresenta la rinascita, si dal punto di vista professionale sia da quello umano. Ma per l'ex Donna Martin di "Beverly Hills 90210" lo stress da sopportare è stato troppo, così è finita in ospedale per un attacco di panico. Non sarà per l'attrice, dopo che è sparito il suo sex tape, abbia paura che finisca in Rete?

A riportare la notizia è il sito RadarOnLine che giustifica lo stress con le pressioni dettate da stampa e fan. Sull'attrice infatti sono piovute molte critiche, per aver messo su piazza la sua situazione economica non proprio florida (pare che dal ricco padre abbia ereditato solo briciole) e per aver sparlato "immeritatamente" di alcune colleghe, Katie Holmes in primis. Bene, Tori non ha retto ed è finita in ospedale. Insomma, di sicuro ha capito che per risollevarsi ci vuole ben altro.