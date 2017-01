Topless hot per Lucy Mecklenburgh

09:10 - Social network in delirio per il topless di Lucy Mecklenburgh, modella inglese celebre in patria per aver partecipato al reality-show "The Only Way Is Essex". Ventidue anni e un fisico mozzafiato, Lucy regala ai maschietti un antipasto bollente del suo nuovo calendario. Prima mettendosi in posa a seno nudo davanti allo specchio, coperta solo dai capelli, e poi fasciata in un body di pelle da far perdere la testa.

La starlette inglese è una vera appassionati di pesi e addominali, tanto che recentemente ha anche creato alcuni video di esercizi fitness dal titolo "Risultati con Lucy". E i risultati, almeno su di lei, si vedono eccome.