Top Crime, crescono gli ascolti

13:06 - "Top Crime", la Rete tematica gratuita Mediaset dedicata alla migliore serialità investigativa, in sei mesi ha conquistato la leadership d'ascolto tra i canali free e pay specializzati nel genere. In particolare la prima serata da giugno a dicembre 2013 è cresciuta da una media di 180mila a 282mila telespettatori (+56%).

Lo comunica Mediaset, precisando che nel primo semestre di rilevazione Auditel "Top Crime", tra gli specializzati nel genere, è la Rete più seguita nelle 24 ore con una media dell'1.05% di share e 102.000 spettatori.



Sul podio delle tre serie più seguite, al primo posto "Law&Order: SVU" che in prima serata ha registrato il record di 467mila telespettatori (2.00% di share). Al secondo posto, "Lie To Me" con 436.000 telespettatori (1.72%). Al terzo, "Bones" con 434mila telespettatori (1.72%). Curiosi i risultati tra il pubblico femminile di un canale dedicato a contenuti crime: tra le donne dai 45 ai 54 anni la media di rete raddoppia raggiungendo il 2.06%.