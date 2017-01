Thorsten Kaye: "Il mio Ridge sarà diverso"

10:25 - E' determinato il nuovo Ridge di Beautiful, pronto a non far rimpiangere Ronn Moss. Thorsten Kaye si confessa a "DiPiù Tv" a cuore aperto: "Lui ha interpretato il ruolo per venticinque anni e non intendo imitarlo, sarò un Ridge diverso, spero che il pubblico si affezioni a lui e a me".

Negli Usa debutterà il 13 duicembre, mentre in Italia dovremo aspettare settembre prima di vederlo nella soap. "Non mi sento come se stessi sostituendo qualcuno .- racconta l'attore anglotedesco - Ronn ha fatto molta strada con il personaggio, lo ha fatto suo. Io sto pensando di iniziare una nuova strada dal punto in cui ci ha lasciato". L'attore, quando è stato chiamato da uno dei produttori della soap opera americana, ha detto di "sì" senza neppure sapere che ruolo avrebbe interpretato: "Non avevo idea di chi dovessi interpretare, ma ho accettato la proposta".