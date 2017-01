Tessa Gelisio: "Porto la filosofia green il tv"

11:04 - A "Cotto e Mangiato" cucina tutti i giorni, piatti veloci e facili da preparare, a "Pianeta Mare" invece viaggia negli abissi e scopre sempre personaggi e cose nuove. Tessa Gelisio ha fatto dell'ecologia il suo credo, così dal cibo all'albero di Natale, la sua mission è quella di trasmettere le sue idee eco-sostenibili. "Il green è la mia filosofia, cerco di portarla in tv", racconta a Tgcom24.

Per le feste Tessa ha creato per Wild Purity Tree, l’iniziativa di sensibilizzazione al riciclo per vivere un Natale nel pieno rispetto dell’ambiente in collaborazione con Levissima, con cui è protagonista su Facebook (www.facebook.com/Levissima), alucne idee ecologiche e originali per addobbare l'albero.



Tessa, sei un'ambientalista convinta, visto che siamo in tema, come si realizza un albero di Natale eco-sostenibile?

La prima attenzione da avere è proprio nella scelta dell’albero: la soluzione più ecologica è utilizzare ciò che si ha già in casa. Altrimenti, si può comprare un albero, ma che sia adatto alle nostre latitudini, una specie tipica del nostro ambiente. Se l’intenzione è quella di tenere lo stesso albero per molti anni, allora se ne può comprare uno di plastica, una soluzione più ecologica rispetto alle cime degli abeti.



E gli addobbi?

Sono molte le proposte di addobbi eco-chic da realizzare, ad esempio, con le bottiglie di plastica. Il fondo delle bottiglie in PET può essere utilizzato per creare luccicanti cristalli di neve, e il collo può essere trasformato in un fiore dalla corolla cangiante e dal cuore d'oro fatto con la carta dorata di un cioccolatino. Le bottiglie blu sono, invece, perfette per realizzare delle meduse da appendere all’albero.



Da sempre la tua filosofia è green...

Sono cresciuta con genitori ambientalisti, che mi hanno sensibilizzato sul tema fin da piccola. Ho poi iniziato un percorso “econcentrico”, adattandolo sempre allo stile di vita che ho: abito in città, ho un lavoro che richiede molto tempo e impegno. Insomma, faccio una vita normale, ma cerco sempre di trovare soluzioni alternative pratiche, comode e soprattutto ecologiche.



E' appena uscito il tuo libro...

L’ultimo step è la pubblicazione del mio libro 'Ecocentrica', nel quale ho voluto mettere tutti i miei consigli e suggerimenti, le mie conoscenze, ma anche il mio diario personale, cioè cosa faccio io nella mia quotidianità in un percorso costante di riduzione dell’inquinamento.



Come ti ha arricchita il programma che conduci da anni, "Pianeta Mare"?

Tantissimo. Prima di tutto dal punto di vista personale: ho imparato moltissime cose e ho conosciuto tante persone straordinarie. Allo stesso modo, a livello professionale questo programma è stato una scuola, una palestra davvero unica perché 'Pianeta Mare' è un format particolare, che non ha uno schema preciso, ma prevede tanta improvvisazione, pur rimanendo dentro certi contenuti. Mi ha portata, inoltre, a interagire con tipologie di persone estremamente variegate e anche questa è una cosa importante perché impari a intervistare chiunque.



A "Cotto e Mangiato" fai la cuoca tutti i giorni, come si mangia in modo sostenibile?

Riscoprendo il piacere del consumo dei prodotti di stagione. Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese che almeno dal punto di vista della produzione è al top; perché importare da Paesi lontanissimi? Caffè, ananas e altre colture tropicali però solo facendo ricorso al commercio equo e solidale. Favorire l’agricoltura biologica che ha un impatto minore sull’ecosistema. E quindi, mangiare italiano, mangiare di stagione e non esagerare con il consumo di carne.



Un consiglio per il pranzo di Natale?

Penso ad un menù gustoso composto da mazzancolle in crema di fagioli, gnocchi di kamut, treccia di pesce e, come dessert, torta alle noci e cioccolato.



Con chi passerai le feste?

In famiglia. Andrò in Toscana e poi in montagna a sciare una settimana con amici e fidanzato.



Si sa poco della tua vita privata...

Il mio fidanzato si chiama Massimo e stiamo insieme da quattro anni. Sono felice.