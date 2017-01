Striscia la notizia, un Tapiro d'oro per Massimiliano Allegri

09:57 - L'ennesima sconfitta del suo Milan non poteva passare inosservata. E così Massimiliano Allegri, attapirato per il cattivo andamento della squadra, si è visto consegnare il Tapiro d'oro di "Striscia la Notizia" da Valerio Staffelli. La scena andrà in onda nella puntata di lunedì sera.

Il Milan langue al decimo posto in campionato, con 12 punt in 11 partite. Un cammino decisamente zoppicante che non può che preoccupare il tecnico, in vista oltretutto di una partita importante come la sfida di Champions League con il Barcellona.



Staffelli è andato a trovarlo dopo il 2-0 subito per mano della Fiorentina. Come sarà andata a finire la consegna? Lunedì sera la risposta...