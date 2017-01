Striscia la Notizia, i Velini amati da uomini e donne

12:42 - Il 22enne Elia Fongaro (il biondo) e il 23enne Pierpaolo Petrelli (il moro) tracciano su Chi il bilancio della loro esperienza come Velini a "Striscia la Notizia" durata tre settimane. Amati più da uomini o donne? Elia dice: "Accolgo i complimenti di entrambi", Pierpaolo specifica: "Direi sessanta per cento donne e quaranta per cento uomini: ma va bene così". Entrambi i ragazzi sono single.

La famiglia ha appoggiato la scelta dei Velini. "Mia madre Fiorella si è sempre fidata delle mie scelte - dice Elia e anche questa volta mi ha appoggiato con gioia". Pierpaolo racconta: "Mia madre Margherita è diventata una star. Al mercato fermano lei per gli autografi. Vengo da un piccolo paese, Maratea, provincia di Potenza: quando sono tornato, quasi mi eleggevano sindaco".



Il futuro? "Velini è un punto di partenza. - spiega Elia - Dopo venticinque anni di donne a Striscia, abbiamo ristabilito il man power. Io faccio il modello e magari da grande farò il giornalista in tv: perché no?". Infine Pierpaolo spiega: "La scuola di Striscia, le regole che ci hanno imposto, hanno fatto crescere in me la voglia di studiare, di applicarmi, di capire se in questo mondo potrò avere un'opportunità. Da piccolo sognavo di fare il calciatore".