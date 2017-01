Stefano De Martino: "Vorrei tornare ad Amici"

11:39 - Stefano De Martino, in un’intervista a Verissimo, in riferimento alle regioni per le quali qualche mese fa è improvvisamente scomparso dalla versione serale di “Amici” spiega: "Andrò sicuramente a chiarirmi in privato con il direttore artistico di Amici Giuliano Peparini. Non mi scuso, ora, pubblicamente perché non sopporto le persone che chiedono scusa prima in televisione e poi con la persona interessata".

A Silvia Toffanin che gli chiede il perché del suo allontanamento e se in futuro vorrebbe tornare a calcare il palco del talent di Canale 5, il ballerino racconta: “Ero in un periodo molto particolare della mia vita. Belen stava per partorire ed io ero a Roma a lavorare. Una sera ho avuto da ridire con il direttore artistico e coreografo Giuliano Peparini poiché aveva fatto esibire un altro ballerino al posto mio. Ma questo dimostra una volta di più quanto io ci tenga al mio lavoro” e conclude dicendo “Vorrei assolutamente tornare ad Amici”.