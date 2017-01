Stefano De Martino: "Pronto a tornare ad Amici, Belen? Per me è solo mia moglie"

08:31 - Ad Amici è "pronto a tornare" e anche se in tv si vede poco, Stefano De Martino assicura che continua sempre a lavorare. Anzi, come racconta a Tgcom24, approfitta di questo momento di "pausa" per studiare e sperimentare cose nuove, come la danza acrobatica. Ma se gli proponessero un programma con Belen o di fare l'attore? "Faccio tutto quello che mi diverte, mai dire mai".

Stefano, non ti si vede in tv, cosa stai facendo?

"Spesso mi fanno questa domanda e rispondo sempre alla stessa maniera, sono un ballerino e come un musicista fa con la musica, io ballo in continuazione, sto cercando di ampliare, sperimentare delle forme stilistiche nuove, e sto approfittando di questo periodo di fermo - tra virgolette - televisivo per studiare, con il mio lavoro viaggio su canali meno mediatici, durante il weekend lavoro tantissimo nelle scuole di danza.



Insomma, stai tornando alle origini...

Una cosa che mi mancava da anni, negli ultimi tempi non mi sono mai fermato, le produzioni televisive hanno dei ritmi serratissimi, quindi a volte si perde l'obiettivo...



Un esempio sulle cose nuove che stai facendo?

Posto su Instagram le cose nuove che sto cercando di fare, come la danza acrobatica, spero di ampliare il mio raggio di azione, grazie allo studio, perché poi è quella chiave del successo, io non credo alle persone che si reinventano, che saltano da una occasione a un'altra, secondo me se si sa aspettare e con il sacrificio le occasioni si presentano. Più armi hai nella tua borsa più hai possibilità.



Ad Amici cosa è successo?

L'anno scorso ho lasciato dopo la nascita di Santiago...



E quest'anno torni?

Amici è un programma che si reinventa, è sempre work in progress, magari mi richiameranno per il serale, tutto può ancora succedere ed è proprio questo il bello del programma, stanno creando la classe, le cose cambiano da un momento all'altro, quindi potrebbe esserci qualche sorpresa, la cosa bella è che non c'è niente di scritto nel programma, i meccanismi possono cambiare da una settimana all'altra, siamo ancora all'inizio dell'anno...



Una trasmissione che ti ha permesso di farti conoscere...

A cui sarò sempre grato, è un programma che sta in piedi da 13 anni, tante produzioni nascono e finiscono nel giro di poco, Amici resiste e significa che è valido, che piace alla gente, dico sempre che è una nave inaffondabile...



E se ti guardi indietro?

Penso che sono molto fortunato per aver fatto questo tipo di percorso, che a molti può sembrare prematuro, ma io credo di essermelo davvero sudato giorno dopo giorno, e sono arrivato preparato a questo stravolgimento. E' una sorta di lotteria che ho vinto a rate... e quindi sono consapevole del valore delle cose che ho conquistato e della fatica che si fa nella costanza di mantenerle.



Se ti proponessero di presentare un programma, magari con Belen, o di fare l'attore?

Dico la verità, faccio tutto quello che mi diverte, fortunatamente ho avuto quasi sempre la possibilità di scegliere il mio lavoro. Se faccio una cosa con passione divertendomi il successo è quasi assicurato, se faccio una cosa che non mi piace divento impacciato, la mia forza è la semplicità... Se quindi mi propongono qualcosa di nuovo che mi piace, che mi è congeniale, dal programma con Belen alla recitazione, accetto tranquillamente...



Ti pesa essere il marito di Belen?

Non più, spesso anche i miei amici mi chiedono com'è stare con una donna così sovraesposta... tante persone la vedono come io la potevo vedere prima, per me adesso è semplicemente mia moglie...



Sei un tipo romantico?

Ironicamente romantico. E lei lo sa. Mi piace giocare. Pensa che quando le feci la famosa serenata per chiederle di sposarmi, sotto il balcone con l'anello di fidanzamento, pensava a uno scherzo. Solo dopo ha capito che facevo sul serio...