Speriamo che questo non sia… Il peggior Natale della mia vita!

10:15 - Per trascorrere la vigilia in famiglia, Infinity ti propone una simpatica commedia a tema con un cast tutto italiano: "Il peggior Natale della mia vita"! In occasione del Natale, Giorgio, sua moglie Clara e la figlia Margherita sono stati invitati a passare le vacanze nel meraviglioso castello appena acquistato da Alberto. Paolo, il marito di Margherita li raggiungerà non appena possibile.

Il castello è un piccolo gioiello tra le pendici innevate del Monte Rosa, ed è un regalo che Alberto si è fatto dopo essere scampato a una grave malattia. Per lui la vita è diventata una nuova, meravigliosa avventura e ora pensa di lasciare a Giorgio le redini dell'azienda, ma non tutto andrà come previsto... Vuoi scoprire come andrà a finire?



