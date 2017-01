Sofia Vergara, versione "sexy casalinga"

09:05 - Strizzata in una sottoveste rosso fuoco che ben evidenzia le sue forme prorompenti, Sofia Vergara debutta su GQ India e lascia tutti senza fiato. Il set è una casa, così l'attrice si trasforma in una sexy casalinga mentre gira da una stanza all'altra quasi in déshabillé. Tacchi vertiginosi e un seno esplosivo, la Gloria Del Gado di Modern Family abbandona i panni della mamma per vestire quelli della mogliettina sexy.

Ai fornelli, mentre innaffia le piante oppure si prepara davanti allo specchio del bagno, la Vergara regala sguardi maliziosi e un sorriso che conquista tutti. Un servizio che mette in risalto tutte le sue abili doti fisiche senza nemmeno scoprirla troppo. Simpatica, irriverente e sensuale, l'attrice colombiana sa bene come interpretare il gioco della seduzione. Basta ricordare i suoi red carpet dove indossa sempre abiti troppo stretti che lasciano ai fotografi il piacere di immortalare le sue forme burrose.