Sofia Vergara: "Mi piace fare soldi"

08:26 - Viva la sincerità. Sofia Vergara è stata appena eletta da "Forbes" la star più ricca della tv con un cachet di ben 30 milioni di dollari e la star della serie tv "Modern Family" alla rivista latina "Glam Beleza" ha confessato sentenza imbarazzo: "Non mi vergogno a dire che mi piace fare soldi. Mi piacciono gli affari".

"La verità è che risparmio molto più di quanto spenda - racconta l'attrice - Investo, ho un occhio attento alle opportunità e soprattutto lavoro sodo, più di quanto si potrebbe immaginare. E' divertente sorprendere le persone con le mie idee imprenditoriali". Sofia assicura che essere belli e intelligenti si può: "Molte persone sono contente di vedermi come una bambola sexy. Devo ammettere che un paio di volte ho tratto dei vantaggi in fase di contrattazione da questa idea. Gli intelligentoni pensavano che non sapessi cosa fossi in grado di fare, e alla fine gli sono costata molto di più di quanto pensassero". Insomma, gira e rigira, sempre di soldi si parla.