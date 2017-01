Sofia Vergara, donna da 30 mln di dollari

14:54 - Continua la scalata patrimoniale di Sofia Vergara. L'anno scorso era stata eletta da "Forbes" l'attrice più pagata della tv grazie ad un cachet da 19 milioni di dollari e quest'anno la prosperosa star di "Modern Family" ha fatto il bis, facendo lievitare il compenso alla cifra record di 30 milioni di dollari. Dietro di lei la coppia di "Due uomini e mezzo: Ashton Kutcher, a quota 24 milioni, e Jon Cryer, che si porta a casa 21 milioni.

La classifica ha preso in considerazione il guadagno racimolato dalle stelle del piccolo schermo tra il giugno 2012 e il giugno 2013, includendo anche i ricavi di campagne pubblicitarie, film e servizi fotografici.



Il quarto posto va a Ray Romano (16 milioni), seguito da Mark Harmon (15 milioni) di "NCIS". A pari merito a metà top ten Neil Patrick Harris - star di How I Met Your Mother - e il dottorino di "Grey's Anatomy" Patrick Dempsey, fermi a 13 milioni.



Ottavo posto Tim Allen, grazie al ruolo di protagonista in "Last Man Standing" (11 milioni), che condivide la posizione con Kaley Cuoco di "Big Bang Theory" e Mariska Hargitay di "Law & Order".