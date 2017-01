Sofia Vergara, auguri di Natale stonati

11:36 - Sofia Vergara delizia i colleghi di "Modern Family", improvvisando una canzoncina di Natale mentre si scambiano i regali. L'attrice si prede un po' in giro e, consapevole di non essere proprio un usignolo, canta a squarciagola steccando una nota dopo l'altra con la sua voce acuta e graffiante. La performance non è certo da applausi, ma Sofia riesce comunque a strappare al suo pubblico un sacco di risate.