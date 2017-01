Sofia Vergara: "Amo fare soldi"

08:10 - Di certo non si può dire che non sia sincera. Sofia Vergara, Gloria del telefilm "Modern Family", si è raccontata in una lunga intervista al magazine Glam Belleza Latina. "Non mi vergogno di dire che amo fare soldi. - ha detto l'attrice - Mi piace fare affari e la verità è che metto da parte più di quello che spendo. Investo. E' divertente scioccare la gente con le mie idee sul business. La maggior parte della gente mi vede ancora come Gloria".

Ma Sofia coniuga sia la carriera e il successo con la cura per la bellezza: "Il glam e la sensualità delle ragazze latine dipende dal fatto che noi ci prendiamo molta cura di noi stesse - racconta -, i nostri capelli devono essere sempre belli e perfetti, amiamo il profumo, indossiamo i tacchi alti senza lamentarci. Mi ricordo che mia madre e le mie zie uscivano da casa sempre truccate e in tiro anche solo quando mi accompagnavano a scuola".