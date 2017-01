Snooki, mamma borderline: "Il mio latte materno era pieno di alcol"

12:11 - Una volta diventata mamma è stato difficile per la stellina del Jersey Shore Snooki smettere di bere e comportarsi da bravo genitore. A riportarla sulla retta via proprio l'amore per il figlio Lorenzo, che ha rischiato l'avvelenamento per il tasso elevato di alcol presente nel suo latte materno. "Il mio latte era pieno di alcol, avrei potuto accendere un falò in un campo o disinfettare un bagno" ha confessato nel suo ultimo libro.

Dopo la nascita del primogenito, Snooki non ha saputo rinunciare a fare le ore piccole in giro per locali e proprio dopo una di queste uscite si è accorta che il suo latte era inquinato dall'alcol. "Potevo sentire l'odore di sake bomb (cocktail a base di birra e sake, ndr.) nel biberon - ha confessato nel libro "Baby Bump", descrivendo gli altri spiacevoli dettagli dell'allattamento - Dalle mie tette sgorgavano fiumi di latte e l'intera parte davanti dei miei vestiti era sempre fradicia".