Simon Baker, sirenetto appesantito

11:59 - E' uno dei sex symbol della televisione più amati. Simon Baker, il protagonista di "The Mentalist" in onda su Premium Crime, è stato paparazzato con la famiglia sulla spiaggia della sua Sydney, in Australia. L'attore è apparso un perfetto padre di famiglia ma un po' "appesantito" nel fisico. Ma qualche strappo alla regola a tavola è concesso sotto le feste.

L'attore australiano (ma ha anche la cittadinanza americana) ha portato la moglie Rebecca Rigg e i figli Claude ed Harry al mare per una giornata spensierata. Manca poco al Natale ma grazie al sole splendido di Sydney la famiglia ha goduto di qualche ora di relax in attesa di scartare i regali di Natale tra qualche giorno.