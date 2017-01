Silvia Toffanin: "Sono un giudice dolce ma pungente"

09:57 - Dal 5 novembre Silvia Toffanin è nella giuria di "Fashion Style", il nuovo talent show di La5 dove ha il compito di selezionare gli aspiranti stilisti insieme ad Alessia Marcuzzi e Cesare Cunaccia. "Sarò quella dolce, ma anche pungente - confessa Silvia a "Grazia", ammettendo di tenersi sempre aggiornata sulle ultime tendenze in fatto di stile - Leggo le riviste di moda, che sforbicio a caccia di dettagli come acconciature, accessori, occhiali".

E' stata infatti la moda ad aprirle le porte dello show-biz e Silvia ricorda con piacere i tempi in cui sfilava in passerella: "Ogni tanto ripenso a quando facevo la modella a Parigi. Stavo bene nella mia casetta, sono sempre stata indipendente, libera. Po la tv mi ha acciuffata quasi per caso, ma sarei un'ipocrita se dicessi che sono pentita. Attraverso il mio lavoro in tv ho incontrato persone che valeva la pena conoscere".