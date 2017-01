Sex and The City, sfida tra le Carrie

10:36 - Non potevano che incontrarsi a New York. La "vecchia" e la nuova Carrie di "Sex and The City" si sono abbracciate davanti ai flash al party "Cosmo 100 Lunch". Tra Sarah Jessica Parker e AnnaSophia Robb tanti sorrisi di circostanza e soprattutto sguardi di sfida, a colpi di look. Tailleur nero chic per la prima, e vestitino animalier per la seconda, con tanto di pancino in vista. Su chi abbia vinto non ci sono dubbi.