Scotti "supplente" della Hunziker

13:57 - Sarà Gerry Scotti, questa sera, a prendere il posto della neomamma Michelle Hunziker alla conduzione di "Striscia la notizia", al fianco di Virginia Raffaele. Scotti ha già condotto il tg satirico di Antonio Ricci nel 1997 con Franco Oppini, nel 1999 con Gene Gnocchi e ancora nel 2007 con Greggio, ma sempre per poche settimane.





La showgirl svizzera dovrebbe rientrare già lunedì prossimo e al suo fianco non ci sara' piu' la Raffaele, ma Piero Chiambretti, che resterà alla guida per due settimane. Dal 28 ottobre, Michelle tornerà a fare coppia con Ezio Greggio, con cui sarà in video fino alla fine dell'anno. Da gennaio toccherà ad un'altra storica coppia, quella formata da Greggio e Iacchetti, mentre gli ultimi mesi del programma saranno affidati a Ficarra e Picone.