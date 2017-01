Scotti: "A Sanremo meglio Baudo"

08:41 - Protagonista come giudice a "Italia's Got Talent", campione di ascolti del sabato sera, e conduttore di "Io Canto", Gerry Scotti è tra i protagonisti più amati di Canale 5. Il conduttore dice la sua su Sanremo quando qualcuno fischiò Maurizio Crozza: "Fazio non ha saputo intervenire tempestivamente per evitare il corto circuito. Baudo si sarebbe sdraiato in mutande sul palcoscenico purché lo spettacolo continuasse senza intoppi", dice a Oggi.

"Ho sentito che Fazio s’è tagliato il compenso ma sempre tanti euro prende e poi viale Mazzini sta trattando un ingaggio da favola con Maurizio Crozza, - continua Scotti - un personaggio che 'tira' l’ascolto. Ma lui, come altri sinora, hanno lavorato in un ambiente protetto, senza commissioni e senza censura. Crozza lo trovo bravissimo, ma a Sanremo, fuori dal suo habitat è andato nel pallone alla prima contestazione".