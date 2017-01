Sarah Silverman, topless in ascensore

11:01 - Ha fatto della comicità il suo marchio di fabbrica, così non deve stupire se persino il topless per Sarah Silverman diventa un'occasione per ridere. Eccola infatti alle prese con scene imbarazzanti nella serie tv Usa "Susan 313". Prima si denuda sul pianerottolo, poi con un vicino entra in ascensore sempre senza vestiti. Tra risatine e ammiccamenti, non si smentisce mai.